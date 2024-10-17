Поиск

Глава Минстроя назвал строительную отрасль самой импортозамещенной

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин назвал российскую стройотрасль наиболее импортозащищенной и импортозамещенной. Он заявил это телеканалу "Россия".

"Наверное, строительная отрасль в массовом строительстве наиболее импортозащищенная и замещенная. По оценкам Минпромторга, 4% в массовом строительстве используется внешнего продукта. Сегодня тот Каталог импортозамещения, который ведется Минстроем вместе с нашим Национальным объединением строителей, фактически показывает, что есть, что выбирать у нас, но и есть, где совместно с промышленностью работать", - сказал глава Минстроя.

В марте 2024 года министр заявлял, что Каталог импортозамещения, куда входят позиции с подобранными аналогами от производителей из России и дружественных стран, включает более 4 тысяч наименований продукции и оборудования.

Кроме того, в стране действует реестр добросовестных производителей стройматериалов, созданный НОСТРОЙ совместно с Минстроем и Минпромторгом. В нем насчитывается более 600 производителей. В начале октября стало известно о планах китайских производителей попасть в российский реестр.

Ирек Файзуллин ЖКХ Минпромторг НОСТРОЙ Минстрой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три горняка погибли на камчатском руднике

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

Двух сотрудников института имени Минца обвинили в хищениях в рамках гособоронзаказа

Набиулина заявила, что решение по ставке 25 октября не предопределено

Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии

Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

В горах Сочи выпал первый снег

В Москве построят 12 новых станций метро

В Москве построят 12 новых станций метро

Что произошло за день: среда, 16 октября

В ЦБ заявили, что ставки при покупке товаров в рассрочку могут достигать 60% годовых

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });