Глава Минстроя назвал строительную отрасль самой импортозамещенной

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин назвал российскую стройотрасль наиболее импортозащищенной и импортозамещенной. Он заявил это телеканалу "Россия".

"Наверное, строительная отрасль в массовом строительстве наиболее импортозащищенная и замещенная. По оценкам Минпромторга, 4% в массовом строительстве используется внешнего продукта. Сегодня тот Каталог импортозамещения, который ведется Минстроем вместе с нашим Национальным объединением строителей, фактически показывает, что есть, что выбирать у нас, но и есть, где совместно с промышленностью работать", - сказал глава Минстроя.

В марте 2024 года министр заявлял, что Каталог импортозамещения, куда входят позиции с подобранными аналогами от производителей из России и дружественных стран, включает более 4 тысяч наименований продукции и оборудования.

Кроме того, в стране действует реестр добросовестных производителей стройматериалов, созданный НОСТРОЙ совместно с Минстроем и Минпромторгом. В нем насчитывается более 600 производителей. В начале октября стало известно о планах китайских производителей попасть в российский реестр.