Минстрой отметил прогресс в импортозамещении стройматериалов

Пока "остаются вопросы" с инженерным оборудованием и строительной химией

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Аналоги 3,6 тысячи зарубежных строительных материалов внесены в российский каталог импортозамещения, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко на "Сибирской строительной неделе".

"Когда мы (в 2022 году - ИФ) проанализировали все стройматериалы, которые у нас применяются на объектах, стало понятно, что мы можем заместить практически 94% на наши, произведенные в России. Был сформирован каталог импортозамещения, им пользуются, сейчас там более 3,8 тыс. наименований, по которым имеются аналоги более 3,6 тысячи единиц (стройматериалов - ИФ)", - сказал он.

Музыченко отметил, что каталог помогает проектировщикам при подготовке документации, а часть стройматериалов и технологий уже внедрены в проектах 2023-2024 годов и сейчас реализуются.

Вместе с тем, замминистра признал, что России "пока остаются вопросы" с инженерным оборудованием и строительной химией.

Как сказано в презентации председателя комитета Российского союза строителей по науке и инновационному развитию строительной отрасли Андрея Пустовгара, до июля 2022 года большая часть полимерных материалов и строительной химии импортировалась из США и стран ЕС. Сейчас эти материалы, в частности, поступают из Китая, Белоруссии, Турции. Большая часть таких аналогов в России сейчас не производится, указывается в презентации. Речь, к примеру, идет о изоцианате, простых полиэфирах, антипиренах, силиконовых стабилизаторах, катализаторах, эмульгаторах, загустителях и хлоропреновых дисперсиях.