Завершено расследование хищения 48 млн рублей руководством "Телта" при выполнении ГОЗ

Руководство завода "Телта" фигурирует и в уголовном деле генерала Шамарина

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Военные следователи завершили расследование уголовного дела учредителя Пермского телефонного завода "Телта" Игоря Морозова, обвиняемого в хищении более 48 млн рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По делу также проходят заместитель Морозова Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина.

По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, "исполняя государственный контракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 48 млн рублей, которые распределили между собой".

Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

"После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - сказала Петренко.

Руководство завода "Телта" фигурирует в уголовном деле начальника главного управления связи Вооруженных сил России - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин через посредников получил от генерального директора пермского телефонного завод "Телта" взятку в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Шамарин частично признал вину, заявил его адвокат. Согласно позиции защиты, генерал признает получение 19 млн руб. из 36 млн руб., указанных в обвинении, но не в качестве взятки.

Как сообщалось, посредниками при передаче взятки Шамарину следствие считает осужденного в 2022 году за мошенничество бывшего начальника управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина, которому по решению суда лишение свободы заменено на исправительные работы, а также его брата - бизнесмена Алексея Оглоблина. Показания Оглоблина, по данным источника "Интерфакса", в том числе, легли в основу претензий к Шамарину.

Высоков и Гришина, как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, написали явку с повинной и дали признательные показания.

В мае 2024 года Шамарин был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат Минобороны.

В июне Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы два иска к ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Сумма требований по одному иску составляет 12,7 млн рублей, по второму - 38,8 млн рублей.