Гендиректора трех компаний получили сроки за хищение в рамках гособоронзаказа

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к различным срокам заключения топ-менеджеров трех компаний за хищение более 300 млн рублей в ходе исполнения гособоронзаказа, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральным директорам коммерческих организаций Вячеславу Шустову, Константину Савостьянову и Сергею Белову. Они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

По версии ведомства, в 2018-2021 годах "Шустов, Савостьянов и Белов, действуя в составе организованной группы от лица возглавляемых ими коммерческих организаций, при исполнении многомиллионных государственных контрактов на поставку продукции для нужд Минобороны России, заключенных в рамках исполнения государственного оборонного заказа, путем завышения стоимости и подлога документов похитили более 300 миллионов рублей".

"Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет, а Шустов и Белов - на 6 лет каждый. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В СКР добавили, что арестованное имущество осужденных на общую сумму более 50 млн рублей приговором суда обращено в доход государства.