Поиск

Гендиректора трех компаний получили сроки за хищение в рамках гособоронзаказа

Гендиректора трех компаний получили сроки за хищение в рамках гособоронзаказа
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к различным срокам заключения топ-менеджеров трех компаний за хищение более 300 млн рублей в ходе исполнения гособоронзаказа, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральным директорам коммерческих организаций Вячеславу Шустову, Константину Савостьянову и Сергею Белову. Они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

По версии ведомства, в 2018-2021 годах "Шустов, Савостьянов и Белов, действуя в составе организованной группы от лица возглавляемых ими коммерческих организаций, при исполнении многомиллионных государственных контрактов на поставку продукции для нужд Минобороны России, заключенных в рамках исполнения государственного оборонного заказа, путем завышения стоимости и подлога документов похитили более 300 миллионов рублей".

"Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет, а Шустов и Белов - на 6 лет каждый. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В СКР добавили, что арестованное имущество осужденных на общую сумму более 50 млн рублей приговором суда обращено в доход государства.

СКР Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные за сутки сбили две крылатые ракеты Storm Shadow

Военная операция на Украине

Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР

Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в марте-апреле 2025 года

Шалаш Ленина сгорел в Петербурге

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы

Кликер, мемкоин, флоатер, маркетплейс вошли в список претендентов на слово года в сфере финансов

Кликер, мемкоин, флоатер, маркетплейс вошли в список претендентов на слово года в сфере финансов

Глава приграничного Суджанского района Курской области сообщил об уходе с поста

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Таможенная подкомиссия рассмотрит введение льгот на импорт картофеля, моркови, яблок

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });