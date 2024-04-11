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Бюджет может получить 100 млрд рублей от продажи переданных казне активов в 2023-24 годах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Продажа активов, которые перешли в собственность государства в результате ряда судебных решений в 2023-2024 гг, может стать заметным источником пополнения бюджета, считает глава Минфина Антон Силуанов.

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"Активы, которые переходят в казну по решениям судов (...), надо продавать. Если посмотреть на их стоимость, то 100 млрд рублей наберем, а может быть, и больше", - сказал Силуанов в интервью "Интерфаксу".

"Задачи Росимуществу поставлены. Работаем", - ответил министр на вопрос, возможны ли такие продажи уже в текущем году.

Что касается "классической" приватизации, то, по словам Силуанова, предложения Минфина по-прежнему "тяжело обсуждаются".

"Потенциально там большие деньги, это ключевые компании, где можно было бы снизить долю государства до уровня не менее контрольного пакета", - отметил министр.

В конце 2023 года Силуанов рассказал о направленных в правительство предложениях по снижению доли государства в ряде крупных компаний - примерно 30 позиций стоимостью "сотни миллиардов" рублей. Этот список не публичен, источники "Интерфакса" говорили, что предложенный Минфином план был очень амбициозным и традиционно вызвал категорические возражения профильных ведомств. На вопрос о том, почему именно сейчас Минфин решил выступить с такими предложениями, Силуанов ответил: "Сейчас государству нужны деньги для развития экономики. Их можно либо на рынке брать под высокий процент, либо продать активы и вкладывать средства в развитие новых технологий, получая таким образом новые активы, или поддержку критически важных для страны отраслей".

"Поэтому было бы странно, если бы Минфин такие предложения не делал. Это наша работа. Все зависит от решимости. Можно продать часть активов, сохранив контрольный пакет. Можно полностью выйти, если это не системообразующие предприятия. Эти вопросы надо решать. А 100 млрд рублей (на вновь полученных казной активах - ИФ) в этом году наберутся", - сказал он.

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