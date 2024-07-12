Топ-менеджер белгородского филиала "Газпрома" отправлен под домашний арест

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Белгорода отправил под домашний арест заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Белгород", обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Белгородской области.

"По ходатайству следователя следственного управления СК России по Белгородской области ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 9 сентября включительно", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, судом удовлетворено ходатайство органов следствия о наложении ареста на принадлежащее обвиняемому недвижимое имущество, автомобили и денежные средства в размере, эквивалентном сумме свыше 16 млн рублей, уточнили в управлении СКР.

Как сообщалось ранее, менеджеру "Газпром газораспределение Белгород" было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с мая 2023 года по июль 2024 года обвиняемый получил от генерального директора подрядной организации "свыше 15 млн рублей из ранее оговоренной суммы в размере 27 млн рублей за обеспечение беспрепятственного принятия выполненных данной организацией строительно-монтажных работ для нужд компании, подписание актов выполненных работ и справок о стоимости, а также ускорение процедуры их оплаты", отмечало управление СКР по региону.

Согласно информации на сайте компании "Газпром газораспределение Белгород", должность заместителя генерального директора по строительству и инвестициям занимает Александр Белоусов.

"Газпром газораспределение Белгород" занимается транспортировкой газа потребителям на территории Белгородской области.