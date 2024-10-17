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Медведев сообщил о выполнении на 78% годового задания по комплектованию ВС контрактниками

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Годовое задание по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками к середине октября выполнено на 78%, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. Темпы в общем и целом достаточно приличные, главное, чтобы не было провалов и каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием", - сказал он на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил.

Отрывок с совещания Медведев выложил на своей странице во "ВКонтакте".

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Дмитрий Медведев ВС РФ
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