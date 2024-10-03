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Медведев сообщил о старте работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками, созданная президентом России Владимиром Путиным, приступила к работе, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Зачисление на контракт - единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Медведева во "ВКонтакте".

"Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны. Совершенствуется система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом", - подчеркивается в нем.

Ранее, 20 сентября, Путин подписал указ о Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Указом утверждено Положение о Межведомственной комиссии, а также ее состав.

Согласно Положению, комиссия "образована в целях выполнения возложенных на Совет безопасности Российской Федерации задач в области организации обороны и военного строительства".

Она, в частности, займется координацией деятельности федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по отбору кандидатов из числа российских граждан (иностранных граждан) на военную службу по контракту в Вооруженных силах, в том числе в части, касающейся совершенствования системы отбора.

В функции комиссии также войдет оценка мер, реализуемых органами и организациями, по привлечению россиян в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании российской армии за пределами России.

Среди других функций комиссии - рассмотрение предложений о мерах материального стимулирования военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также социальной защите членов их семей; рассмотрение проектов нормативных правовых актов, касающихся комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками и др.

Председателем комиссии стал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заместителем председателя - министр обороны Андрей Белоусов.

Совбез РФ Дмитрий Медведев СВО контрактники комиссия
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