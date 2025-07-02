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Свыше 210 тыс. контрактников прибыли в 2025 году в подразделения Минобороны РФ

Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Свыше 210 тыс. контрактников прибыли в 2025 году в подразделения Минобороны РФ
Фото Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По состоянию на 1 июля текущего года в подразделения Минобороны прибыли более 210 тыс. контрактников, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"На 1 июля в воинские части прибыло более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тысяч человек", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по укомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками.

Медведев назвал такой темп "весьма приличным, хорошим". Он заявил, что рассчитывает на сохранение такой динамики и в дальнейшем.


Минобороны РФ Дмитрий Медведев Совбез РФ
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