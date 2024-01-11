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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Медведев заявил о полном выполнении задачи по доукомплектованию войск

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о выполнении в полном объеме поставленных президентом Владимиром Путиным задач по доукомплектованию российской армии.

"Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных сил выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС контрактниками. Видеоролик с высказываниями Медведева размещен на его странице во "ВКонтакте".

По данным зампреда СБ, в 2023 году в интересах Минобороны привлечено более 500 тысяч человек, в том числе 420 тысяч были приняты на военную службу по контракту и более 80 тысяч граждан - в качестве добровольцев.

Дмитрий Медведев Минобороны Владимир Путин Совбез
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