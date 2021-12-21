Мутко анонсировал докапитализацию "ДОМ.РФ" в 2022 году на 50 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году правительство планирует докапитализировать госкорпорацию "ДОМ.РФ" на 50 млрд рублей, сообщил РБК глава госкорпорации Виталий Мутко. По его словам, президент этот план поддержал.

Стратегия "ДОМ.РФ" предполагает рост активов к 2030 году до 11 трлн рублей с 1,5 трлн рублей, для этого нужен капитал.

"Возможность докапитализации из ФНБ обусловлена одним из самых высоких уровней рентабельности собственных средств "ДОМ.РФ" среди институтов развития и финансовых организаций, которая обеспечивает высокий уровень дивидендной доходности", - сказал Мутко .

Он уточнил, что варианты докапитализации могут быть разными. "Мы не исключаем и такой источник докапитализации, как IPO, однако, учитывая особый статус "ДОМ.РФ", мы должны очень внимательно все взвесить. Не думаю, что это задача среднесрочной перспективы", - сказал Мутко.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.