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Депутат Горелкин предложил засекретить реестр майнеров

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские реестры, содержащие чувствительную информацию, должны быть открытыми только для служебного пользования, в том числе реестр майнеров, считает замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он написал об этом в Telegram.

"Некоторые майнеры уже попали под санкции "за деятельность в технологическом секторе", а появление в публичном пространстве полного списка российских майнинговых компаний может эту ситуацию серьезно усугубить. Лично я не вижу ни одной причины, по которой реестр майнеров должен находиться в открытом доступе", - заявил депутат.

По его мнению, "и прочие реестры, содержащие чувствительную информацию и позволяющие донастроить санкционное и информационное давление, должны быть доступны только для служебного пользования".

"Это касается и реестра хостинг-провайдеров, и реестра блогеров-"десятитысячников", и так далее", - отметил парламентарий.

Горелкин считает, что такой подход может быть прописан в подзаконных актах к соответствующим законам.

До появления в России реестра майнеров осталось чуть больше двух месяцев, напомнил он.

"По закону о майнинге, уже с ноября добывать криптовалюту в промышленных масштабах смогут только те компании, которые числятся в особом реестре. Набор сведений, которые будут в нем содержаться, определит правительство РФ, оно же должно ответить на вопрос, который сейчас волнует отрасль: будет ли это реестр находиться в свободном доступе или информация в нем будет каким-то образом защищена?" - добавил Горелкин.

Антон Горелкин Госдума
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