Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию фактически сорвет работу саммита

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин понимает, что его приезд на саммит "большой двадцатки" в Бразилию в ноябре может помешать работе этого форума и создать проблемы президенту Бразилии, с которым у него хорошие отношения.

"Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом (Бразилии - ИФ) Лулой прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС (Международный уголовный суд, выдавший предписание о задержании президента РФ - ИФ), все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем?" - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС, отвечая на вопрос, поедет ли он на саммит G20 в Бразилию на фоне решения МУС.

По его словам, "мы найдем, кто на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии".

При этом президент РФ подчеркнул, что "двадцатка" - это хороший форум, полезный, если его, конечно, не политизировать и если его дальше не будут политизировать, а попытки разного рода предпринимаются".

"А создавался он как чисто экономическая платформа, и, если вот так вот это будет развиваться, то это будет полезно", - добавил Путин.