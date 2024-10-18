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Путин назвал МУС малоуважаемой и несамостоятельной организацией

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент HA Владимир Путин назвал Международный уголовный суд мало уважаемой организацией, которая не носит универсального характера и не является самостоятельной. На встрече с журналистами стран БРИКС его спросили, не боится ли он приехать на саммит "двадцатки" в ноябре в Бразилии.

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"Уважение к такой организации, которая а) не носит универсального характера, б) не является самостоятельной, оно, к сожалению, небольшое, находится на низком профиле", - ответил он.

Кроме того, он напомнил, что "у нас непростая ситуация, украинский кризис еще не закончился".

Касаясь возможности обойти вопрос выданной Международным уголовным судом санкции на арест президента, Путин отметил: "Решение вопроса подобного рода очень легко обходится: достаточно подписать межправсоглашение и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена". Он добавил, что у России и Бразилии "очень добрые, надежные и и стабильные отношения на протяжении многих лет, десятилетий".

"По большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и все, и дело с концом", - добавил Путин.

Касаясь недостатков в статусе МУС, президент в первую очередь указал на отсутствие универсальности в его деятельности.

"Международный уголовный суд - это одна из международных организаций, которая не имеет универсального значения, и его юрисдикцию Россия не признает также, как и многие другие страны мира - США, Китай, Турция", - отметил Путин.

Касаясь независимости Международного уголовного суда, глава государства привел в пример позицию МУС по ситуации на Ближнем Востоке. "Международный уголовный суд заявил, что собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей из Ближнего Востока, а потом на него из США цыкнули, и он заткнулся", - сказал президент.

БРИКС G20 Владимир Путин МУС Бразилия
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