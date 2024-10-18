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Парламентские делегации Киргизии и России обсудили миграционную политику

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Парламентские делегации Киргизии и России обсудили изменения в российской миграционной политике, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, сообщили в пресс-службе российского посольства в Бишкеке.

"В Бишкеке состоялась встреча делегации Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым с вице-спикером парламента Киргизии Джамилей Исаевой. Обсуждены изменения в миграционной политике России, направленные на борьбу с нелегальной миграцией", - говорится в сообщении.

На этой встрече Пискарев подтвердил стратегическое партнерство двух стран и предложил совместные мероприятия по гармонизации законодательства в сфере противодействия коррупции и безопасности.

Исаева отметила высокую динамику политических контактов между Россией и Киргизией и подчеркнула важность межпарламентского диалога и сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Она также выразила заинтересованность в привлечении инвестиций и развитии торгово-экономических отношений между двумя странами.

Бишкек Киргизия Госдума Василий Пискарев Джамиля Исаева
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