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Посольство Таджикистана призвало соотечественников воздержаться от поездок в РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию.

"Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска", посольство призывает граждан Таджикистана временно воздержаться от поездок в РФ, говорится в обращении диппредставительства, опубликованном во вторник в социальной сети.

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