Посольство Таджикистана призвало соотечественников воздержаться от поездок в РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию.

"Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска", посольство призывает граждан Таджикистана временно воздержаться от поездок в РФ, говорится в обращении диппредставительства, опубликованном во вторник в социальной сети.