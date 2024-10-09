В Курской области появилось министерство восстановления и развития приграничья

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Алексей Смирнов утвердил структуру исполнительных органов Курской области; в регионе создано министерство восстановления и развития приграничья.

"Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений. В структуру войдут руководитель Администрации региона, 6 заместителей губернатора, 4 заместителя председателя Правительства", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Первым заместителем губернатора - председателем правительства Курской области назначен Алексей Дедов.

"В моём прямом подчинении будут Министерство имущества, Министерство финансов и бюджетного контроля, Государственная жилищная инспекция, департамент Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представительство Курской области при правительстве РФ, а также Министерство правового обеспечения и Министерство архитектуры и градостроительства, преобразованные из соответствующих департамента и комитета", - сообщил Смирнов.

Кроме того, в структуре появилось новое министерство восстановления и развития приграничья.

Отдельными органами власти станут министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. Комитет по труду и занятости населения, а также комитет по тарифам и ценам преобразованы в министерства.

Смирнов победил на сентябрьских выборах губернатора Курской области с 65,28% голосов.