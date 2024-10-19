Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Средства ПВО ликвидировали воздушные цели на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет", - написал глава региона.

По словам Гладкова, в Белгороде в результате падения осколков повреждены автомобили и газопровод.