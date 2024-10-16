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В Белгородской области из-за обстрелов повреждены 88 объектов культуры

Власти оценили стоимость их восстановления в 1,2 млрд рублей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области из-за обстрелов повреждены 88 культурных учреждений, на их восстановление потребуется 1,2 млрд рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков после встречи с министром культуры Ольгой Любимовой.

"Таких зданий культуры на территории региона 88, из них 16 находятся в зоне ЧС. Планируется, что на восстановительные работы учреждений потребуется порядка 1,2 млрд рублей. Безусловно, ситуация в регионе сложная, в данный момент мы активно строим и ремонтируем жилье - это первоочередная задача", - отметил он.

Восстанавливать объекты культуры начнут, как только это позволит оперативная обстановка.

Вячеслав Гладков Ольга Любимова Белгородская область Минкультуры
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