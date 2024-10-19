Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ Шебекино

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В результате украинской атаки приграничного города Шебекино ранен мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под ударом ВСУ находится город Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, после оказания первой медицинской помощи пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.

"По предварительным данным, в результате двух обстрелов были повреждены 4 МКД, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект. Три автомобиля были повреждены осколками", - сообщил глава региона.

Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход, добавил губернатор.