Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации

Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Экипаж вертолёта Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.

"Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - сказано в сообщении.

После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, сообщает Минобороны.

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало видео боевой работы экипажа Ми-28НМ армейской авиации в Курской области.