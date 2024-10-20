Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Экипаж вертолёта Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.
"Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - сказано в сообщении.
После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, сообщает Минобороны.
По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало видео боевой работы экипажа Ми-28НМ армейской авиации в Курской области.