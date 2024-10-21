В Белгородской области ранены еще три человека

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области выросло число пострадавших из-за обстрелов и других атак за эти сутки, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

"За медицинской помощью после очередных атак ВСУ обратились трое мирных жителей. Движущийся из села Черемошное Белгородского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе. Ранены двое: у мужчины - ушиб ноги, осколочные ранения туловища, лица и руки, у женщины - множественные осколочные ранения лица и рук", - написал он.

Эти двое пострадавших сами обратились в Октябрьскую райбольницу, от госпитализации затем отказались. Их машина повреждена.

В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела Шебекина.

"По предварительной информации, у него осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения", - уточнил губернатор.

Ранее в понедельник он сообщил, что при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа ранения получили три мирных жителя, в Белгороде в результате утреннего обстрела ВСУ пострадала женщина. В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль - был ранен водитель.