В результате обстрела Новой Таволжанки были ранены три человека

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В результате обстрела получили ранения три жителя села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго - осколочные ранения ноги, у женщины - минно-взрывная травма и ранение ноги. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали им всю необходимую помощь", - написал он в Telegram.

Раненых мужчин доставят в городскую больницу № 2 Белгорода.

"Женщине госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно", - уточнил Гладков.

В Шебекине после обстрела на территории частного домовладения загорелся сарай: его потушили пожарные. Также есть повреждения в жилом секторе. "В городе в трех многоквартирных домах и десяти частных домах повреждены кровли, фасады и остекление. Осколками посечен один легковой автомобиль. Кроме того, есть повреждения на территории одного предприятия", - проинформировал губернатор.

В Новой Таволжанке различные повреждения зафиксированы в восьми частных домах, десяти автомобилях и производственном помещении одного из предприятий.

"В селе Вознесеновка в результате прилетов в дорожное полотно посечены пять автомобилей. В здании сельскохозяйственного предприятия повреждены остекление и фасад", - сообщил Гладков.

Он предупредил жителей Шебекинского городского округа о минировании территории суббоеприпасами типа "колокольчик".