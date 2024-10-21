Энергодар частично обесточен после украинского обстрела

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, частично обесточен в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщили в понедельник в администрации города.

"В результате артобстрела ВСУ частично обесточен Энергодар", - гововрится в телеграм-канале администрации.

Там уточнили, что пострадавших в результате обстрела нет, но в городе отсутствует вода. Специалисты приступят к ремонту сетей сразу, как позволит обстановка.

Ранее в понедельник представители Запорожской АЭС сообщили об обесточивании резервной линии энергоснабжения станции 330 кВ "Ферросплавная -1" из-за срабатывания автоматики. Эта линия запитана с правого берега Днепра, подконтрольного Украине.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.