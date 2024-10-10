Эксперты МАГАТЭ за неделю не зафиксировали повреждений на ЗАЭС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Представители МАГАТЭ за прошедшую неделю не зарегистрировали новых повреждений на Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении главы агентства Рафаэля Гросси.

"За прошлую неделю команда МАГАТЭ слышала очередные взрывы, в том числе несколько вблизи ЗАЭС, однако о повреждениях на станции не сообщается", - отмечается в релизе.

По словам Гросси, сотрудники ЗАЭС восстановили подключение к линии электропередачи напряжением 150 кВ, "которую можно использовать в качестве резервного варианта для станции, хотя подача электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций, остается нестабильной".

Эту линию повредили в конце сентября в ходе обстрелов, напомнили в МАГАТЭ.

На прошлой неделе Гросси заявил, что обеспечение ядерной безопасности на ЗАЭС представляет собой сложную задачу из-за непрекращающихся сбоев в подаче электроэнергии. Он отметил, что в общей сложности с начала конфликта станция восемь раз отключалась от внешних источников питания.

Ранее представители ЗАЭС сообщили, что электроснабжение станции по резервной линии 330 кВ восстановлено. Об отключении линии 330 кВ на АЭС сообщили в прошлый вторник. Причины отключения не уточнялись.

Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").