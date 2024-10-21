На ЗАЭС отключилась резервная линия электроснабжения

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Резервная линия электроснабжения 330 кВ отключилась на Запорожской АЭС, сообщили в понедельник представители станции.

"На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия отключилась действием автоматики. Причины выясняются", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1".

"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано", - добавили представители станции.

Предыдущий раз об отключении резервной линии снабжения на ЗАЭС сообщили 1 октября. Подачу электроэнергии возобновили 3 октября.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").