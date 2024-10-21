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В Запорожской области в результате обстрела рыбного цеха погибли две женщины

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Запорожской области две женщины умерли от ран, полученных в результате обстрела рыбного цеха в городе Каменка-Днепровская, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"От ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской, в больнице скончались две женщины - 1974 и 1978 года рождения", - написал он в Telegram.

Всего в цехе были ранены три женщины. Состояние третьей пострадавшей остается стабильно тяжелым.

Каменка-Днепровская расположена на берегу Днепра примерно в 10 км западнее Запорожской АЭС.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Евгений Балицкий Днепр Каменка-Днепровская Запорожская область
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