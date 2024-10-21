Песков заявил, что конфликт на Украине не входит в повестку саммита БРИКС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Обсуждение путей решения конфликта на Украине не входит в повестку дня саммита БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не входит в повестку дня саммита, но каждый участник может затронуть эту тему на свое усмотрение", - сказал Песков, чьи слова приводит газета "Известия" в понедельник.

Саммит стран БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября. В мероприятии примут участие президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители других государств.