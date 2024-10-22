Апелляция поддержала взыскание с Wartsila в пользу "Северной верфи" 3,8 млн евро

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с Wartsila Solutions (дочерняя компания финского производителя судового энергетического оборудования Wartsila) в пользу ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) 3,8 млн евро.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось, в июле Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Wartsila в пользу "Северной верфи" 3,8 млн евро аванса по контракту, заключенному в сентябре 2020 года.

В начале 2022 года Wartsila приостановила поставки, продажи, заказы и торги в РФ и заявила о планах списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России. Летом того же года компания сообщила о продаже российского бизнеса местному менеджменту и уходе из РФ.

Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России.