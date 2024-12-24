Суд постановил взыскать с финской Wartsila в пользу Невского ССЗ 4,1 млн евро

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Невский ССЗ, Шлиссельбург) к Wartsila Solutions (дочерняя компания финского производителя судового энергетического оборудования Wartsila) о взыскании 4,053 млн евро аванса.

"Взыскать с Wartsila Solutions Oy в пользу ООО "Невский судоремонтно-судостроительный завод" 4,053 млн евро основного долга и 43,9 тысячи рублей расходов по оплате государственной пошлины", - говорится в картотеке арбитражных дел.

В марте 2024 года суд принял к рассмотрению иск Невского ССЗ о взыскании c Wartsila Solutions 4,053 млн евро. Речь шла об авансе по расторгнутому контракту от августа 2021 года на поставку судовых комплектов главных дизель-генераторов, пропульсивного комплекса и системы электродвижения с сопутствующим вспомогательным оборудованием, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, швартовых, заводских испытаний.

В начале 2022 года Wartsila приостановила поставки, продажи, заказы и торги в России и заявила о планах списать 200 млн евро, связанных с российскими активами и бизнес-операциями. Летом того же года компания сообщила о продаже российского бизнеса местному менеджменту и уходе из России.

Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.

ООО "Невский ССЗ" специализируется на строительстве всех типов судов под ключ. Предприятие входит в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК).