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Правительство выделило еще 446,9 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство выделило 446,9 млрд рублей на субсидирование льготных программ ипотеки, сообщает сайт кабмина.

"На субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека" из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 млрд рублей", - сказано в пресс-релизе.

На субсидирование "Семейной ипотеки" направят 142 млрд рублей, еще 35,1 млрд рублей - на "Дальневосточную и арктическую ипотеку", около 269,8 млрд рублей - на субсидирование ставки по выданным кредитам в рамках "Льготной ипотеки".

Такая мера связана в том числе с повышением ключевой ставки. 13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 19% годовых.

1 июля 2024 года свое действие закончила программа "Льготная ипотека с господдержкой", которая была запущена в 2020 году. В начале июля Минфин объявил о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года.

Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Петербурга и Ленинградской области, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет 20%.

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