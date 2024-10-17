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Темпы роста ипотеки в 2024 г. могут оказаться выше прогноза ЦБ РФ в 7-12%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста ипотеки в 2024 году могут оказаться выше верхней границы прогноза ЦБ РФ в 7-12%, резкой просадки сегмента после отмены массовой льготной ипотеки не произошло, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

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"Мы видим охлаждение на рынке ипотеки после отмены массовой льготной ипотеки, но видим, что семейная ипотека после некоторого провала в середине лета, когда уточнялись ее параметры, достаточно быстро восстановилась. Сейчас темпы выдач семейной ипотеки соответствуют первому кварталу этого года. Наши ожидания, что по семейной ипотеке будет выдано в этом году около 2,2 трлн рублей. Это сопоставимо с объемами выдач в прошлом году", - заявила Набиуллина в кулуарах форума Finopolis 2024.

Согласно базовому сценарию ЦБ, в 2024 году темпы роста ипотечного кредитования составят 7-12%.

"Многие ждали, что после отмены массовой льготной ипотеки произойдет очень резкое падение. Да, снижение темпов происходит, темпы роста ипотеки становятся более сбалансированными, но мы ожидаем, что по этому году темпы роста ипотеки в целом могут быть даже выше того прогнозного диапазона, который мы закладывали как оценку сбалансированных темпов, то есть может быть даже больше 12%", - сказала она.

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