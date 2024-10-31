Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минфин и "ДОМ.РФ" совместно работают над улучшением механизма по перераспределению лимитов между банками для льготной ипотеки, сообщает сайт ведомства.

"Сейчас Минфин России совместно с "ДОМ.РФ" работает над настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками для того, чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку, при этом сохраняются существенные объемы лимитов у других", - говорится в сообщении.

Ранее "ДОМ.РФ" сообщил, что банкам выделен дополнительный лимит на "Семейную ипотеку" в размере 350 млрд рублей. стало известно, что российским банкам дополнительно выделили 350 млрд рублей на "Семейную ипотеку". Лимиты по программе выросли с 5,9 до 6,25 трлн рублей. В 2024 году на программу выделено 290 млрд рублей бюджетных ассигнований, из резервного фонда правительства - 142 млрд рублей.

Как уточняет Минфин, финансирование на 2025-2027 годы предусмотрено в объеме 1 449,4 млрд рублей (в 2025 году - 637 млрд рублей, в 2026 году - 454,1 млрд, в 2027 году - 358,3 млрд).

Ранее ряд банков объявил о временной приостановке записи на сделки по программе в связи с исчерпанием лимитов. В частности, такое решение приняли в Сбербанке и ВТБ.

В начале октября министр финансов Антон Силуанов отмечал, что денежные ресурсы 2024 года на выплату "Семейной ипотеки" перераспределены.

"Оператор наш, ДОМ.РФ, перераспределил ресурсы текущего года, которые предусмотрены на выплату "Семейной ипотеки". Проблем финансового обеспечения этого вопроса в текущем году и в следующем году нет", - говорил Силуанов.

В начале июля Министерство финансов заявило о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.

Также "Семейную ипотеку" могут оформить семьи, проживающих в городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи с двумя детьми из регионов с низким объемом строительства; семьи, в которых есть ребенок-инвалид.