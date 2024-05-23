Вертелецкого из Минобороны подозревают в злоупотреблении с ущербом в 70 млн руб.

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Начальник управления Минобороны РФ Владимир Вертелецкий задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, ущерб оценивается в 70 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Начальнику управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", - сказала Петренко в четверг журналистам.

Она отметила, что, по данным военных следственных органов СКР, "в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту".

"В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", - сказала Петренко.

"По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель СК.

Ранее о задержании сотрудника департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Вертелецкого сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время Вертелецкий задержан по делу о получении крупной взятки. Решается вопрос о его мере пресечения", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей.