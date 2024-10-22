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Президент Египта на встрече с Путиным высказался за активизацию торговли в национальных валютах

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высказался за активизацию торговли с Россией в национальных валютах.

"Я хотел бы подчеркнуть важность нашего товарообмена в наших национальных валютах, который обеспечит наши интересы", - сказал президент Египта в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

В свою очередь Путин заявил, что Египет является давним и надежным партнером России. "Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере. На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой", - сказал он.

Президент РФ заметил, что поддерживается регулярный и содержательный политический диалог с Египтом. "Мы ждем главу вашего министерства иностранных дел в Сочи 9-10 ноября на первой министерской конференции форума партнерств Россия-Африка", - сказал он.

Абдель Фаттах ас-Сиси Египет Владимир Путин БРИКС
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