Система "Антифрод" за 9 месяцев заблокировала 577 млн звонков от мошенников

По оценкам РКН, доля преступлений с подменой номера сократилась с 30% до 2%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" за девять месяцев 2024 года заблокировала 577 млн звонков от мошенников, доля преступлений с использованием подмены номера на телефонных сетях уменьшилась с 30% до 2%, сообщил на форуме "Спектр 2024" руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

"Для противодействия подмене номера на телефонных сетях запустили систему "Антифрод". За девять месяцев этого года эта система предотвратила 577 млн подменных вызовов, - сказал он. - По предварительным оценкам, преступления с использованием подмены номера на телефонных сетях уже снизились с 30% до 2%. Это привело к тому, что мошенники начали оперативно переходить в иностранные мессенджеры".

Анонимность в сетях связи является основной уязвимостью, которой пользуются мошенники. Для противодействия этой угрозе на госуровне ведется постоянная работа, направленная в первую очередь на совершенствование законодательства в сфере идентификации абонентов, сказал глава РКН.

"С использованием созданной в Роскомнадзоре системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ) обеспечивается поддерживание в актуальном состоянии абонентских баз данных мобильных операторов связи. За период работы системы выявлено и устранено порядка 90 млн случаев неполноты или недостоверности данных об абонентах", - сообщил Липов.

Его заместитель Олег Тепляков уточнил в своей презентации, что с 2023 года системой было выявлено 94 млн нарушений.