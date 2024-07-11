Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Банки должны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, согласно оценкам их антифрод-систем, совершались мошеннические операции, даже если ранее эти данные не передавались в базу Банка России, сообщила пресс-служба ЦБ.

Регулятор ведет базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиентов, она формируется на основе данных банков и операторов платежных систем. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ. Банки, в свою очередь, обязаны приостанавливать переводы на счета злоумышленников из базы регулятора.

Кроме того, ЦБ установил еще несколько признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения. Так, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от других организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Еще один признак мошеннической операции - это информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России (от CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты). В частности, если клиент или другое лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела, то в таком случае банк приостановит зачисление средств на счет.

Новые требования вступят в силу с 25 июля 2024 года. Одновременно с этим начнет действовать закон, согласно которому вводится двухдневный "период охлаждения", в течение которого банк обязан будет приостановить перевод, если счет получателя занесен в базу данных ЦБ о случаях переводов без согласия клиента. За эти два дня клиент может одуматься, разобраться, что имеет дело с мошенниками, и отказаться от перевода, отмечал регулятор. Если банк совершит такой перевод до истечения периода охлаждения, то должен будет компенсировать клиенту потери.

Ранее ЦБ уже определил три признака подозрительных операций, банки по-прежнему должны учитывать их при совершении переводов. Они обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.