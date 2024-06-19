В РФ за I кв. блокировано более 14 тыс. мошеннических сайтов, предлагавших финуслуги

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о блокировке в январе-марте более 14 тысяч мошеннических сайтов, предлагающих выдачу кредитов, оформление вкладов и других финансовых продуктов.

Он выступил в среду на 6-й встрече глав прокурорских служб стран БРИКС.

По словам генпрокурора, по требованиям прокуроров только за первый квартал текущего года "прекращено функционирование 14 тыс. сайтов, предоставляющих услуги псевдоучастниками рынка ценных бумаг, в том числе о выдаче кредитов, оформлении вкладов и предложении финансовых продуктов, которые вводят потребителей в заблуждение".

Доля IT-преступлений в России составляет уже более трети от всех регистрируемых, добавил Краснов.

"В целях профилактики виртуального мошенничества, которое в наши дни является наиболее распространенным видом преступлений, прокуроры добились установки и использования большинством операторов связи - это 700 из 1300 - антифрод-систем для пресечения попыток использования личных данных в корыстных целях и блокирования звонков от мошенников", - подчеркнул глава надзорного ведомства.