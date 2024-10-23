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В РФ расширили список спортивных турниров, победители которых поступят в вуз без экзамена

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство России добавило новые спортивные турниры, победители которых могут поступить в вузы без вступительных экзаменов на спортивные специальности.

"Победители Игр стран СНГ, Спортивных игр стран БРИКС и Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья получили право поступать в вузы на спортивные специальности без вступительных экзаменов", - сообщается на сайте правительства.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Спортсмены - победители трёх названных турниров смогут поступать без конкурсных испытаний на бюджетные места в государственные вузы, а также становиться студентами негосударственных вузов", - пояснили в правительстве, добавив, что для них будут доступны программы бакалавриата и специалитета.

До сих пор правом поступать в вузы без экзаменов на спортивные специальности пользовались чемпионы и призёры Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира и чемпионы Европы.

Михаил Мишустин БРИКС
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