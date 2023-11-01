Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Авторы законопроекта считают, что такие льготы могут стать мотивом не менять спортивное гражданство

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о предоставлении льгот при поступлении в вузы победителям международных соревнований.

У законопроекта № 474273-8 пять авторов - депутаты Рима Баталова, Александр Мажуга, Дмитрий Свищев, Евгений Ревенко и Сергей Кабышев.

Законопроектом предлагается предоставить особые права при поступлении в российские вузы спортсменам - победителям международных соревнований, перечень которых будет утверждать правительство. В пояснительной записке в качестве примера таких соревнований прведены "Всемирные игры Дружбы", "Игры Будущего", Игры стран БРИКС. Предоставление таких льгот "позволит нашим, особенно молодым и начинающим, ведущим спортсменам получить поддержку государства и гарантию социальной адаптации после завершения профессиональной спортивной карьеры", считают депутаты.

"В условиях отсутствия крупных спортивных турниров, многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства, - отмечают авторы законопроекта. - Возможность льготного поступления в высшее учебное заведение по итогам выступления на утвержденных правительством Российской Федерации спортивных соревнованиях является одним из мотивов этого не делать".

В апреле 2022 года по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте было предложено обеспечить дополнительные меры по социальной поддержке российских спортсменов. В октябре президент Владимир Путин заверил, что отстраненные российские спортсмены будут получать поддержку и предложил проработать правовые рамки деятельности хоккейных агентов, переманивающих юных российских спортсменов за границу.