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В Грузии депутаты от оппозиции добиваются через суд отмены закона об иноагентах

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Депутаты от оппозиционных партий Грузии подали в понедельник иск в Конституционный суд страны с требованием отмены закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщил журналистам генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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"Большая глупость заявлять, что закон о прозрачности является антиконституционным. Закон лишь требует предоставления неправительственными организациями и СМИ ежегодной финансовой отчетности. Как этот закон может идти в противоречие с европейским курсом страны?" - сказал Каладзе, комментируя иск оппозиции.

Парламент Грузии в мае принял закон "О прозрачности иностранного влияния". В июле президент Грузии Саломе Зурабишвили и 121 неправительственная организация обратились в Конституционный суд с тем же иском. Позже парламент преодолел вето президента Зурабишвили и окончательно утвердил закон. Западные партнеры Грузии резко раскритиковали это решение властей и ввели ряд санкций.

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