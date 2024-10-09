Конституционный суд Грузии отклонил иски о приостановлении закона об иноагентах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Грузии не удовлетворил иски президента Саломе Зурабишвили, оппозиционных партий и неправительственных организаций о приостановлении закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщает пресс-центр суда.

В сообщении говорится, что КС страны признал частично приемлемыми некоторые поданные иски, что предполагает дальнейшее их обсуждение.

1 августа в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. Принятый парламентом закон об иноагентах вызвал протесты грузинской оппозиции и крайне негативную реакцию со стороны США и Евросоюза, которые частично остановили финансовую помощь правительству Грузии.

Он вызвал острую критику властей Грузии со стороны оппозиции и западных политиков, считающих, что данный закон ущемляет гражданские права.