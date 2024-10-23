Чемезов назвал текущие ставки ЦБ тормозом роста промышленности

По его словам, даже у торговли оружием нет рентабельности, достаточной для обслуживания долгов при этих ставках

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Обслуживание долговых обязательств при текущем уровне ставок требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием, заявил в Совете Федерации глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, госкорпорация в этих условиях вынуждена сокращать экспорт высокотехнологичной продукции, а в целом в экономике нынешняя стоимость денег создает риски стагфляции.

Ключевая ставка Банка России находится на 19%, 25 октября, как ожидают аналитики, ЦБ поднимет ее еще на 1-2 процентных пункта.

Чемезов заявил, что текущая высокая стоимость денег - "серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности".

"Заемными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно, о чем я уже неоднократно говорил. Просто если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас практически большинство предприятий станут банкротами. С такой рентабельностью - на уровне более 20% - я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса (...), даже торговля оружием не дает такой прибыли", - сказал глава "Ростеха".

Он также отметил сокращение экспортных поставок высокотехнологичной продукции, производимой предприятиями "Ростеха".

"У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции. Если мы заключаем контракты на продукцию, производственный цикл которой более года, то, естественно, максимум получаем авансовый платеж 30-40%. Оставшиеся средства, необходимые для того, чтобы произвести эту продукцию, нужно брать в кредит. А при такой процентной ставке вся прибыль, которую мы предусматриваем, "съедается" процентами, которые нужно заплатить банку", - сообщил Чемезов.

"Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь высокотехнологичный экспорт - самолеты, средства ПВО, корабли и так далее, что требует сроков производства от года, - либо что-то необходимо предпринимать", - сказал Чемезов, вместе с тем отметив, что программы господдержки ограничены как по лимитам, так и по отраслям.

"Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции. Это когда одновременно падает и производство, и потребление, но при этом растет большими темпами инфляция. В результате растут цены и растет уровень безработицы. И, к сожалению, мы к этому можем прийти. Это в общем-то не так часто в экономике бывает, но примеры такие есть", - сказал Чемезов.

"Ростех" объединяет более 800 научных и производственных организаций в 62 регионах, их общий штат превышает 660 тысяч сотрудников. По итогам 8 месяцев 2024 года предприятия госкорпорации, как отметил Чемезов, находятся в "фазе подъема" относительно того же периода прошлого года.

"Промышленность за январь-август выросла на 4,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, обрабатывающие отрасли показали рост на 8,1%. Мы уже получили предварительные данные по объему выручки "Ростеха". Ожидаем, что в текущем году она составит более 3 трлн рублей", - сказал он.