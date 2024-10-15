В ЦБ считают, что средний уровень ставки должен быть выше в свете роста дефицита бюджета, тарифов и утильсбора

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Компенсация влияния на спрос и цены расширения бюджетного дефицита в 2024 году, значительного повышения утильсбора на автомобили и повышения тарифов на коммунальные услуги требует более высокого среднего уровня ключевой ставки, считают аналитики Банка России.

"Следует принять во внимание и дополнительные факторы, влияющие на спрос и цены. Расширение бюджетного дефицита в этом году, значительное повышение утильсбора на автомобили и запланированные повышения тарифов на коммунальные услуги в предстоящие годы темпами, существенно превышающими 4%, - это все проинфляционные факторы разного характера. Но все они влияют на общий уровень потребительских цен. А в условиях незаякоренных и высоких инфляционных ожиданий действие даже разовых факторов может иметь значимый вторичный повышательный эффект на инфляционные ожидания и потребительские цены", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ.

В Госдуме в настоящее время рассматривается законопроект, который предоставляет правительству право увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения поправок в закон о бюджете текущего года. Минфин повысил свою оценку дефицита бюджета в 2024 году до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, предусмотренных законом о бюджете.

По мнению аналитиков Банка России, больший, чем ожидалось ранее, бюджетный импульс этого года даст дополнительный вклад во внутренний спрос. Для сохранения ценовой стабильности в предстоящие кварталы требуется более сдержанная динамика частного спроса, и жесткость денежно-кредитной политики должна соответствовать данным обстоятельствам.

Двузначная индексация тарифов и повышение утильсбора на автотранспорт, отмечают они, являются новыми проинфляционными факторами разового действия, которые внесут дополнительный вклад в рост цен. Чтобы денежно-кредитная политика решила эту задачу, необходимо не дать проявиться вторичным эффектам от этого на инфляцию в условиях высоких и незаякоренных ожиданий.

Для того, чтобы скомпенсировать повышательный эффект всех этих факторов, средний уровень ключевой ставки на прогнозном горизонте должен быть выше, чем был бы без них при прочих равных условиях. "Этого можно достичь посредством дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, либо более длительного поддержания высокой ставки в предстоящие кварталы, либо комбинацией обоих действий", - говорится в бюллетене.