Чемезов отметил сложности для экспортеров из-за сильного рубля и высокой ставки

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Укрепление курса рубля вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка создает сложности для компаний, ориентированных на экспорт, заявил журналистам в кулуарах съезда РСПП глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"К сожалению, да, сегодня намного сложнее стало. И благодаря тому, что Центральный банк поднял достаточно высоко ключевую ставку, и сегодня инвестиционные программы практически обнулились. А если еще говорить о том, что и рубль у нас укрепляется, это тоже не совсем хорошо для, прежде всего, для экспортеров", - сказал он.

"То, что мы могли бы зарабатывать хотя бы на курсе доллара, сегодня, к сожалению, этого нет", - констатировал глава "Ростеха".

Он также отметил, что экспортерам нужно осваивать новые рынки, прежде всего - в Африке. "Мы, к сожалению, ее потихонечку начали забывать, поэтому нужно будет поработать над тем, чтобы развивать сотрудничество с африканскими странами, прежде всего. Там достаточно много возможностей, полезных ископаемых достаточно много, и какое-то производство совместное можно было бы создавать. Поэтому в этом направлении нужна работа", - сказал Чемезов.

На вопрос о возможном возвращении на российский рынок иностранных компаний Чемезов ответил, что сотрудничать с ними нужно. "Мы от этого никуда не уйдем. И обмен технологиями, обмен современными идеями, они должны оставаться, конечно, и мы должны этим пользоваться", - заключил он.