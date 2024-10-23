МИД РФ заявил о последствиях возможной отправки французских войск на Украину

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Практическая реализация идеи отправки французского контингента на Украину приведет к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Париже давно грезят идеями интервенции французского контингента на Украину. Кстати, об этом же говорил еще в начале текущего года (президент Франции Эммануэль - ИФ) Макрон", - сказала Захарова на брифинге в среду, комментируя заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о необходимости заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.

Она отметила, что "практическая реализация этой затеи приведет к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями".

"Если такая мрачная перспектива во французском генштабе рассматривается в качестве возможной, то выражаем сочувствие народу Пятой республики", - заявила Захарова.