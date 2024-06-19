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Путин назвал "по-настоящему прорывным документом" новый договор между РФ и КНДР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень.

"Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень", - заявил глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Путин указал, что в договоре "поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу". "Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности", - уточнил российский лидер.

О подписании данного договора стало известно ранее в среду. Путин заявлял, что данное соглашение предусматривает, в частности, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.

Визит Владимира Путина в КНДР

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Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту ПхеньянаПутин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караулаПхеньян украсили флагами РФ и портретами российского лидераНа площади в центре города разместили портреты Владимира Путина и Ким Чен ЫнаОфициальная часть государственного визита Владимира Путина в Северную Корею началась с торжественной церемонии встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫномПервым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними - представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента РФ Владимира Путина.Перед началом мероприятия прозвучали гимны двух стран и состоялось шествие почетного караула. Также на площади прогремел праздничный салют.Жители Пхеньяна приветствовали Путина и Ким Чен ЫнаЮные участники церемонии размахивали воздушными шарами и флагами России и КНДРВ состав российской делегации на церемонии встречи вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава "Роскосмоса" Юрий БорисовКим Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета
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