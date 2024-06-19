Путин назвал "по-настоящему прорывным документом" новый договор между РФ и КНДР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень.

"Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающей стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень", - заявил глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Путин указал, что в договоре "поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу". "Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности", - уточнил российский лидер.

О подписании данного договора стало известно ранее в среду. Путин заявлял, что данное соглашение предусматривает, в частности, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.