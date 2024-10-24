Минэнерго подтвердило, что с сотрудниками ведомства проходят следственные действия

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго подтвердило проведение следственных действий в отношении бывших и действующих сотрудников министерства по делу о крупном хищении.

"Ранее МВД России было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, проводятся мероприятия в отношении бывших и действующих сотрудников Минэнерго России, а также представителей подрядных организаций, которые могут быть причастными к совершению указанных противоправных действий, причинивших ущерб государству в особо крупном размере", - сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго.

Сейчас решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности и избрании в отношении них меры пресечения.

По данным министерства, уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года на основании материалов, собранных в результате совместной деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также Минэнерго.

Ранее 24 октября стало известно о задержании бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского и действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Они были доставлены в полицию, где с ними проводили следственные действия.

Уголовное дело расследуется по статьям хищение в особо крупном размере (159 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (285 УК).

Фигуранты подозреваются в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в РФ.

Как ожидается, завтра следствие обратится в суд за мерой пресечения в отношении задержанных чиновников.