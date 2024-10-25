Суд изберет меру пресечения бывшему и действующему замминистра энергетики

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайства следствия в отношении бывшего замглавы Минэнерго РФ Анатолия Яновского и действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова.

Как ожидается, следствие попросить ареста для обоих чиновников.

О задержании Мочальникова и Яновского стало известно накануне. Они были доставлены в полицию, где с ними велись следственные действия.

Уголовное дело, возбужденное летом этого года, расследуется по статьям хищение в особо крупном размере (159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (285 УК РФ).

Фигуранты подозреваются в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в России.