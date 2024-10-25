Вменяемая бывшему и действующему замглавы Минэнерго сумма хищения превышает 175 млн рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский и действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников подозреваются в причастности к хищению более 175 млн рублей, выделенных ведомством на реструктуризацию углепрома.

"Фигуранты дела совершили хищение бюджетных средств на общую сумму чуть более 175 млн рублей, выделенных Минэнерго на оплату госконтрактов", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Организатором всех преступлений следствие считает Яновского. Мочальников, полагают в полиции, также причастен к хищению бюджетных денег.

В настоящее время следствие устанавливает других возможных соучастников преступления.

По словам собеседника агентства, в рамках данного уголовного дела Никулинский суд в июне уже арестовал двоих обвиняемых - теперь уже бывших директора ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова и фактического руководителя получивших госконтракты компаний Роберта Шагиняна. Обоим предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенническое хищение в особо крупном размере).

В суде "Интерфаксу" подтвердили информацию об аресте Моисеенкова и Шагиняна.

Согласно материалам суда, в уголовном деле речь идет об обстоятельствах совершенных преступных действий в период с 2018 года по 2023 год.

Всем четверым вменяется получение нескольких государственных контрактов на ликвидацию угольных шахт. В результате многомиллионные госконтракты не были исполнены надлежащим образом, а в отчетные документы была внесена ложная информация о затратах и фактически выполненных работах.

О задержании Мочальникова и Яновского стало известно накануне. Они были доставлены в полицию, где с ними велись следственные действия.

Уголовное дело, возбужденное летом этого года, расследуется по статьям хищение в особо крупном размере (159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (285 УК РФ).

Фигуранты подозреваются в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в России